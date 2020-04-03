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تم وضعها في مخبأ سريّ...السلطات السعودية تكشف كارثة قادمة من تركيا ..."صور"

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عدن - ياسمين التهامي - كشفت السلطات السعودية، اليوم الخميس، عن كارثة قادمة من تركيا إلى المملكة، وذلك في ظل الإجراءات الأمنية المشددة التي تشهدها البلاد بسبب فيروس .

وذكر "الجمارك السعودية" على حسابها الرسمي في موقع "تويتر" أنها نجحت في إحباط محاولة تهريب (2.504.468) حبة كبتاجون في الميناء الجاف بالرياض.  لمتابعة اخر مستجدات واخبار فيروس "كورونا" انظم لمجموعتنا على فيسبوك

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وأوضحت الجمارك، أن الحبوب المخدرة كانت مخبأة  داخل حاوية أسقف جبسية قادمة من تركيا، لافتة إلى أن عملية الإحباط تمت بتعاون مشترك مع عناصر المديرية العامة لمكافحة المخدرات في البلاد.

وأضافت: أن الحبوب المخدرة كانت في إرسالية عبارة عن "ألواح أسقف مستعارة"، ومُخبأة في تجاويف داخل الألواح أُعدّت بطريقة فنية لغرض التهريب.

وأكدت "الجمارك السعودية"، أنه "جرى بعد ضبط الممنوعات التنسيق مع مديرية مكافحة المخدرات لاتخاذ الإجراءات التي تضمن القبض على مستقبلي هذه الكمية وعددهم 4 أشخاص داخل المملكة". 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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