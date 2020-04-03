شكرا لقرائتكم خبر عن تم وضعها في مخبأ سريّ...السلطات السعودية تكشف كارثة قادمة من تركيا ..."صور" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت السلطات السعودية، اليوم الخميس، عن كارثة قادمة من تركيا إلى المملكة، وذلك في ظل الإجراءات الأمنية المشددة التي تشهدها البلاد بسبب فيروس كورونا.

وذكر "الجمارك السعودية" على حسابها الرسمي في موقع "تويتر" أنها نجحت في إحباط محاولة تهريب (2.504.468) حبة كبتاجون في الميناء الجاف بالرياض. لمتابعة اخر مستجدات واخبار فيروس "كورونا" انظم لمجموعتنا على فيسبوك

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وأوضحت الجمارك، أن الحبوب المخدرة كانت مخبأة داخل حاوية أسقف جبسية قادمة من تركيا، لافتة إلى أن عملية الإحباط تمت بتعاون مشترك مع عناصر المديرية العامة لمكافحة المخدرات في البلاد.

وأضافت: أن الحبوب المخدرة كانت في إرسالية عبارة عن "ألواح أسقف مستعارة"، ومُخبأة في تجاويف داخل الألواح أُعدّت بطريقة فنية لغرض التهريب.

وأكدت "الجمارك السعودية"، أنه "جرى بعد ضبط الممنوعات التنسيق مع مديرية مكافحة المخدرات لاتخاذ الإجراءات التي تضمن القبض على مستقبلي هذه الكمية وعددهم 4 أشخاص داخل المملكة".