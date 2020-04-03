شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : وفاة شخص واصابة خمسة اشخاص في حادث مروع في السعودية والان مع التفاصيل

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واظهرت الصور التي نشرتها وزارة الدفاع المدني عبر حسابها "تويتر" المسعفين وهم ينقلون المصابين من مقر الحادث، بسيارات الهلال الأحمر.

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