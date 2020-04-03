شكرا لقرائتكم خبر عن دواء محتمل لعلاج مرضى كورونا.. و"شرط وحيد" لتسريع إنتاجه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال الرئيس التنفيذي لشركة سانوفي الفرنسية للأدوية، باول هادسن، الخميس، إن الشركة ستكون قادرة على إنتاج ملايين الجرعات من هيدروكسي كلوروكوين لمرضى فيروس كورونا المستجد إذا ثبتت فاعلية عقار الملاريا القديم في التجارب السريرية.



وأوضح هادسن، الذي تولى منصب الرئيس التنفيذي في سبتمبر، في مقابلة أن الشركة تقوم بعمليات التصنيع بطاقة 93 بالمئة خلال الجائحة. لمتابعة اخر مستجدات واخبار فيروس "كورونا" انظم لمجموعتنا على فيسبوك

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وأضاف أن سانوفي قررت زيادة إنتاج أدويتها لضمان الحفاظ على الإمدادات للمستشفيات في أوروبا والولايات المتحدة في وقت تواجه فيه ضغطا غير مسبوق من المرضى، الذين يعانون من مضاعفات تنفسية بسبب التفشي بما يخاطر بتحميل الأنظمة الصحية ما يفوق طاقتها.

لكنه أشار إلى أن الشركة لا تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية لأن العاملين، الذين ظهرت عليهم أعراض المرض ومن خالطوهم تم إرسالهم لمنازلهم لأسبوعين.، وفقا لوكالة "رويترز".

وبدأت الشركة في إنتاج كل الكميات الممكنة من هيدروكسي كلوروكوين في فبراير، بعد أن أشارت بيانات صينية إلى أن الدواء المخصص لعلاج الملاريا يمكنه أن يساعد بعض مرضى "كوفيد-19".

وتبيع سانوفي العقار، المستخدم منذ الخمسينيات، باسم تجاري هو "بلاكوينيل" في بعض الدول.

وتعمل سانوفي أيضا على تطوير لقاحين محتملين للمرض وتختبر عقار "كيفزارا" المستخدم لعلاج الروماتيزم كدواء محتمل لكوفيد-19 وهو عقار تصنعه مع شركة ريغينيرون.

وذكرت المفوضية الأوروبية أنه ليس هناك أدلة بعد على أن هيدروكسي كلوروكوين فعال في شفاء مرضى كورونا.