شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل :الكشف عن حقيقة اعلان الجوازات عن ترحيل الوافدين على نفقة الدولة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نفت مصادر صحة الرسالة المنسوبة لـ "الجوازات " والتي تزعم ترحيل المقيمين بالمملكة حال طالت الأزمة الحالية التي تعم بلدان العالم .

وأكدت أن هذه الرسالة مفبركة ولا تنتمي لأي مصدر رسمي ، وأن القرار الساري فقط هو ما صدر رسمياً بتعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتاً ، وتعليق الرحلات لعدة دول .

وكانت الأنباء قد ترددت حول هذا الأمر بعد انتشار الرسالة والتي تتضمن الترحيل على نفقة الدولة على غير الحقيقية . لمتابعة اخر مستجدات واخبار فيروس "كورونا" انظم لمجموعتنا على فيسبوك

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