شكرا لقرائتكم خبر عن لن تصدق ماحدث بعدها...مصاب بالفيروس يخفي مرضه ليحضر ولادة زوجته والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أخفى رجل من نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، أعراض فيروس كورونا التي يعاني منها حتى يتمكن من دخول غرفة الولادة مع زوجته التي بدأت تظهر عليها علامات العدوى هي الأخرى.

وكان الزوج المصاب، قد ظهرت عليه أعراض مرتبطة بالفيروس قبل أن يدخل جناح الولادة في مستشفى سترونج ميموريال في روتشستر، فيما لم يعترف بإصابته إلا بعد أن ولدت زوجته وبدأت تظهر عليها الأعراض.

ومن جانبه، قال تشيب بارتنر، المتحدث باسم المركز الطبي بجامعة روتشستر، الذي يضم مستشفى سترون ميموريال: " أصبحت الأم تعاني من أعراض الفيروس بعد وقت قصير من الولادة، وهذا عندما اعترف الرجل بتعرضه المحتمل للمرض وأنه كان يشعر بأعراض " . لمتابعة اخر مستجدات واخبار فيروس "كورونا" انظم لمجموعتنا على فيسبوك

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