شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : وضع أسرة كاملة في الحجر الصحي...والطواقم الطبية تُعلن حالة الطوارئ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر صحية في صنعاء وفقاً لما نقله موقع المشهد العربي عن وضع أسرة كاملة في العزل الصحي بعد الاشتباه بإصابة أمراة تنتمي للاسرة بفيروس كورونا.

وقالت المصادر " إنه جرى نقل جميع أفراد الأسرة إلى الحجر الصحي, مرجحة توسع الحجر ليشمل كل من خالط المرأة وأهلها"، مشيرة إلى أن الفحوصات الأولية ترجح إصابة المرأة بالفيروس، داعيا إلى انتظار ظهور نتائج الفحوصات المخبرية. لمتابعة اخر مستجدات واخبار فيروس "كورونا" انظم لمجموعتنا على فيسبوك

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ونفت مليشيا الحوثي أن تكون المرأة مصابة بالفيروس إلا أن القيادي الحوثي محمد عبدالقدوس الذي يشغل نائب رئيس وكالة سبا للأنباء التابعة للمليشيا كان قد أعلن عن اكتشاف هذه الحالة المصابة بفيروس كورونا إلا أنه عاد وحذف التغريدة التي نشرها ونشر تغريدة أخرى يعتذر فيها عن الخطأ الذي وقع فيه.

وذكر مصدر لصيرة بوست أن المليشيا تتكتم على وضع الأسرة في الحجر الصحي في حين أعلنت الاستنفار داخل قياداتها وطواقمها الطبية لمواجهة هذه الكارثة.