شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد صورة... مقاتل في جبال صرواح تدهش الجميع ومحمد العرب يرجعه لعصر الأساطير..."شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - صورة مقاتل من جبال صرواح ادهشت الجميع وتسابقت وسائل التواصل الاجتماعي بنشرها . وظهر أحد أفراد الجيش الوطني وهو يضع كمية من القماشات على قدميه في محاولة غلى التغلب على التضاريس الوعرة في الجبال الشاسعة التي شهدت معارك عنيفة قبل ان تسيطر عليها قوات الشرعية بمساندة رجال القبائل وبدعم من التحالف العربي . لمتابعة اخر مستجدات واخبار فيروس "كورونا" انظم لمجموعتنا على فيسبوك https://www.facebook.com/groups/191848632139673/?source=unknown شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" Advertisements وفي السياق قال محمد العرب معلقا على الصورة التي نشره صفحته بتويتر : مقاتل يماني من عصر الأساطير فوق جبال صرواح الجمهورية الشامخة يا ايها القيل انت اليمن .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد صورة... مقاتل في جبال صرواح تدهش الجميع ومحمد العرب يرجعه لعصر الأساطير..."شاهد" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.