شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل :أبين على صفيح ساخن...انفجار الوضع عسكرياً بين الشرعية والانتقالي وأسر قياديان عسكريان وتحريك قوة كبيرة باتجاه زنجبار والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نصب رجال القبائل، الخميس، كميناً مسلحاً لمليشيا حزب الإصلاح، الفرع المحلي لتنظيم الإخوان المسلمين، في مديرية المحفد بمحافظة أبين جنوبي اليمن.

وذكرت مصادر مسلحة أن الكمين استهدف قوات عسكرية للإخوان، عقب تحركها من مديرية شقرة الساحلية باتجاه مديرية المحفد. لمتابعة اخر مستجدات واخبار فيروس "كورونا" انظم لمجموعتنا على فيسبوك

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وقالت المصادر إن مسلحين قبليين نصبوا كميناً لتلك القوات، وأسروا عددا من العناصر بينهم قائدان عسكريان.

وبحسب المصادر فإن مقاتلين قبليين انتشروا على أطراف مديرية المحفد، متوقعة اندلاع مواجهة مسلحة حال أقدمت مليشيا الإخوان على اقتحام المديرية.

في السياق اشتبكت المقاومة الجنوبية، مع مليشيا الإخوان، في المدخل الشرقي لمديرية المحفد بأبين.

وذكرت المصادر، أن المقاومة استهدفت تحركات الإخوان في المدخل الشرقي لمديرية المحفد، ونتج عن ذلك إصابات مباشرة في صفوف المليشيا.

في حين هاجمت قوات المقاومة الجنوبية مجاميع مسلحة للإخوان تتمركز في موقع ونقطة مفرق "إلحاق التان" واندلعت اشتباكات بين الطرفين نتج عنها مقتل عنصر وإصابة آخر.

إلى ذلك أفاد شهود عيان بمدينة شقرة الساحلية، برؤية أعيرة مضادات أرضية عيار 23 بسماء جبال العرقوب المطلة على المدينة مرجحين وقوع اشتباكات هناك.

وذكرت مصادر أخرى أن مليشيا الإخوان دفعت بقوات جديدة من مدينة شقرة باتجاه نقطة "قرن الكلاسي" التي تعد خط التماس مع القوات الجنوبية.

وأضافت إن القوات المحسوبة على الشرعية تقدمت للتمركز بوادي (سلى) على مقربة من موقع تمركز القوات الجنوبية في منطقة الشيخ سالم الساحلية بالقرب من مدينة زنجبار.