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عدن - ياسمين التهامي - حدث صادم وفضيحه مدويه "عروس" تفضح زوجها وتطلب الطلاق بعد أكتشافها لشي فاضح ومخجل .. في ليلة الدخلة..شاهد بالصور

جديد اب برس بعد ضوء أخضر من منظمة الصحة العالمية شاهد نتائج اختبار علاج كورونا ! Advertisements مت عروس مصرية برفع دعوى طلاق ضد زوجها، بعد أن اكتشفت الكارثة في اول ليلة زفاف جمعت بينهما وأغلق عليهما باب واحد. تقول الفتاة التي لجأت لمحكمة الأسرة للتخلص من زوجها، أنها تزوجته بشكل تقليدي عن طريق معارف والدتها من شخص يكبرها بـعدة سنوات وأشارت الفتاة أن فارق السن لم يمثل لها أي مشكلة، خاصة أنه كان رقيق التعامل معها حسب قولها. تقول الفتاة :" تم الزفاف بعد عام من الخطوبة قمنا خلالها بتجهيز عش الزوجية وبمجرد إغلاق الباب علينا اكتشفت أن زوجى له وجه آخر حيث كان يتعمد إهانتى خلال الأربعة الأشهر التي عشتها معه ..واردفت قائلة" زوجي يقضى أغلب وقته في التحدث مع الفتيات القاصرات أحاديث إباحية". وأشارت إلى أنها :" عندما واجهته بما اكتشفت تعدى عليها بالضرب واتهمها بالتدخل في شئونه الخاصة وأنه لا يحق لها هذا وقد حاولت الفتاه إدخال بعض الوسطاء سواء من أسرتها وأسرته كي يترك هذة التصرفات الصبيانية لكنه رفض ومرة أخرى تلقت علي يديه "علقه موت" على اثره‍ تركت المنزل وعادت الى بيت أسرتها وأقامت دعوى طلاق ضده وقدمت صورًا لجميع المحادثات الخاصه به لانهى حياتها الزوحيه الفاشلة مع زوج مهووس بالقاصرات والإباحية ولا يعرف شيئا عن كيفيه تكوين أسرة صغيرة"

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