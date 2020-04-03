شكرا لقرائتكم خبر عن حقائق صادمه ومشاهد مؤلمه ..معاناه المسلمين بايطاليا لدفن موتى كورونا..وهل تم حرق جثث المسلمين فعلا ..شاهد بالصور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حقائق صادمه ومشاهد مؤلمه ..معاناه المسلمين بايطاليا لدفن موتى كورونا..وهل تم حرق جثث المسلمين فعلا ..شاهد بالصور

جديد اب برس بعد ضوء أخضر من منظمة الصحة العالمية شاهد نتائج اختبار علاج كورونا ! Advertisements ون الجثث بكيس بلاستيكي، والتيمم بدل التغسيل.. معاناة المسلمين بإيطاليا لدفن موتاهم بسبب كورونا قانون مستحدث بإقليم “لومبارديا” أقرّ بمنع غسل جثامين المتوفين بـ”كوفيد 19″، مخافة انتقال العدوى للمُغسل، هل أُحرِقت جثث مسلمين ماتوا بـ”كورونا” في إيطاليا؟ منذ أن أظهرت الصحافة المحلية في مقاطعة “بيرغامو”، صفاً طويلاً من الشاحنات العسكرية تطوف بشوارع المدينة بعد منتصف الليل، حاملة جثامين متوفين بفيروس “كورونا”، نحو أقاليم مجاورة قصد حرقها، حتى ضجت مواقع التواصل الاجتماعي ببلدان عربية مخافة تعرض جثامين المسلمين لنفس المصير. وكانت السلطات المحلية في “بيرغامو” طلبت المساعدة في إحراق الجثث، بعد أن تكدست في أفران الحرق. واستجابت له السلطات الإيطالية وأمرت الجيش بنقل الجثث من بلدات الشمال ـبؤرة تفشي الفيروس في إيطالياـ حيث تعمل خدمات دفن الموتى بأكثر من طاقتها.

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