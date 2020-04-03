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عدن - ياسمين التهامي - عاجل البيت الأبيض: ترامب يخضع مجددا لاختبار كورونا والنتيجة صادمه وغير متوقعه.. شاهد بالصور

جديد اب برس بعد ضوء أخضر من منظمة الصحة العالمية شاهد نتائج اختبار علاج كورونا ! Advertisements طن (رويترز) - قال البيت الأبيض إن الرئيس دونالد ترامب خضع يوم الخميس لاختبار مرة أخرى لمعرفة إن كان أصيب بعدوى فيروس كورونا والنتيجة جاءت سلبية. وذكر خطاب من شون كونلي طبيب ترامب أنه خضع للاختبار للمرة الثانية. وخضع ترامب لذات الاختبار الشهر الماضي بعد أن التقى مسؤولا برازيليا ثبت بعد ذلك إصابته بالمرض. وقال كونلي في الخطاب الذي نشره البيت الأبيض إن ترامب تم فحصه هذه المرة باختبار جديد سريع ظهرت نتائجه خلال 15 دقيقة وقال ”إنه بصحة جيدة دون أي أعراض“.مما اثار حسره في قلوب الذين يتمنون اصابه ترامب بالفيروس.

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