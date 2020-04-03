شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة اليمنية تكشف حقيقية تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وزارة الصحة اليمنية تكشف حقيقية تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا !

نفى ناطق حكومة الإنقاذ، ضيف الله الشامي، مساء اليوم ، وجود أي حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في اليمن حتى الآن.

وقال الشامي في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” رصدها “موقع الرعاية الصحية ”: “الحديث عن وجود حالة إصابة بالكورونا غير صحيح وعلى الجميع تحري المصداقية”.

وأكد الشامي أن “هناك جهات خاصة ومسؤولة فيما لو ظهرت حالة مؤكدة لاسمح الله فمن واجبنا الإعلان عنها”.

وكان نائب رئيس مجلس إدارة وكالة سبأ للأنباء، محمد عبدالقدوس، قد كتب مساء اليوم الخميس تغريدة على حسابه في تويتر : “يؤسفنا أن نعلن خبر تسجيل أول حالة كورونا في اليمن”.. لكنه عاد ونفى الخبر ومحملا مندوب الوكالة في وزارة الصحة المسؤولية الخطأ.

بيان رسمي بشأن كورونا في اليمن

وقال عبدالقدوس: “مندوبنا في الصحة فهم غلط” مضيفا “هي حالة اشتباه قادمة من السعودية كانت تعتمر”.

وتعرض عبدالقدوس لتعنيف من عبدالوهاب الخيل القيادي البارز في الجماعة.

وقال الخيل ردا على تغريدة عبدالقدوس: “يجب أن تتحمل المسؤولية على هذه الهفوة، فالكثير من متابعيك يأخذون ما تنشر على انه تصريح رسمي ثقة فيكم”.

واتهم الخيل عبدالقدوس بالتسرع في نشر إشاعة طالما حذرت الجماعة منها المواطنين.. معتبراً أن ما فعله عبد القدوس تسرعا وتجاهلاً لوزارة الصحة بهدف تحقيق “سبق صحفي”.

ولم يتم الإعلان رسميا، عن إي حالة إصابة بفيروس كورونا في اليمن حتى الآن، وهو ما أكدته منظمة الصحة العالمية.

جديد اب برس

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