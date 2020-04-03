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صنعاء - ياسمين الخيامي - الرئيس ترامب يتعرض لاهانة بالغة مسحت بكرامته الارض بعد ان تم اجباره بالقوة على هذا العمل المهين الذي لم يسبق لاي رئيس امريكي ان فعله او احبر على القيام به

2020/04/03 الساعة 10:10 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس ترامب يتعرض لاهانة بالغة مسحت بكرامته الارض بعد ان تم اجباره بالقوة على هذا العمل المهين الذي لم يسبق لاي رئيس امريكي ان فعله او احبر على القيام به لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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