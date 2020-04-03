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صنعاء - ياسمين الخيامي - الجريمة التي ارعبت نساء الجنوب وهزت وجدان كل ابناء المحافظات اليمنية الحنوبية وجعلتهم يشعرون بالخزي والعار والخجل ..لن تصدق ما حدث وابكى الجميع

2020/04/03 الساعة 09:45 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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كانت هذه تفاصيل خبر الجريمة التي ارعبت نساء الجنوب وهزت وجدان كل ابناء المحافظات اليمنية الحنوبية وجعلتهم يشعرون بالخزي والعار والخجل ..لن تصدق ما حدث وابكى الجميع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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