شكرا لمتابعة خبر عن صورة هزت وجدان كل المغتربين اليمنيين في السعودية وابكتهم من شدة القهر..مغترب يمني وجهه مضرج بالدماء تعرض للطعن والسلب ( صورة صادمة ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - صورة هزت وجدان كل المغتربين اليمنيين في السعودية وابكتهم من شدة القهر..مغترب يمني وجهه مضرج بالدماء تعرض للطعن والسلب ( صورة صادمة )

2020/04/03 الساعة 09:00 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صورة هزت وجدان كل المغتربين اليمنيين في السعودية وابكتهم من شدة القهر..مغترب يمني وجهه مضرج بالدماء تعرض للطعن والسلب ( صورة صادمة ) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.