شكرا لبحثكم عن خبر القيادي في الانتقالي جمال بن عطاف : هناك مخطط لإسقاط عدن من الداخل والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
أكد قيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي أن هناك مخطط يحاك من أجل العمل على إسقاط العاصمة المؤقتة عدن من الداخل .
وقال الشيخ جمال بن عطاف إن التحركات من شمال وغرب وشرق عدن، تشير إلى أن هناك مؤامرات تحاك في غرف مغلقة وبشكل يومي، من حيث التنفيذ والخطة (A) والخطة (B) .
وأشار بن عطاف إلى أن يتم دراسة كيف يتم تقسيم عدن الى مربعات وفصلها عن بعض، وتحيد الإمداد من قوات الساحل وقوات الضالع ويافع.
وبين عطاف أن عدن ستسقط من الداخل وقادة ونشطاء الانتقالي مشغولين بالكويتية حياة الفهد، :"للأسف كل هذا وقادتنا ونشطائنا في تويتر مشغولين بـ حياة الفهد تضامناً ونقد ذاتي!".
*من ناصر عوض لزرق
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