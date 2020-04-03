شكرا لبحثكم عن خبر القيادي في الانتقالي جمال بن عطاف : هناك مخطط لإسقاط عدن من الداخل والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أكد قيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي أن هناك مخطط يحاك من أجل العمل على إسقاط العاصمة المؤقتة عدن من الداخل .

وقال الشيخ جمال بن عطاف إن التحركات من شمال وغرب وشرق عدن، تشير إلى أن هناك مؤامرات تحاك في غرف مغلقة وبشكل يومي، من حيث التنفيذ والخطة (A) والخطة (B) .

وأشار بن عطاف إلى أن يتم دراسة كيف يتم تقسيم عدن الى مربعات وفصلها عن بعض، وتحيد الإمداد من قوات الساحل وقوات الضالع ويافع.

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وبين عطاف أن عدن ستسقط من الداخل وقادة ونشطاء الانتقالي مشغولين بالكويتية حياة الفهد، :"للأسف كل هذا وقادتنا ونشطائنا في تويتر مشغولين بـ حياة الفهد تضامناً ونقد ذاتي!".

*من ناصر عوض لزرق