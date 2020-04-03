شكرا لبحثكم عن خبر حالة رجل الاعمال عبدالواسع هائل سعيد أنعم ازادات سواء خلال الساعات القليلة الماضية متأثرا بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أكدت مصادر خاصة لـ يمن تايم قبل قليل ان حالة رجل الاعمال عبدالواسع هائل سعيد أنعم ازادات سواء خلال الساعات القليلة الماضية متأثرا بفيروس كورونا , مطالبين بذات الوقت من جميع محبي رجل الخير والاحسان بالدعاء له في هذه اليوم المبارك من الشهر المبارك .

وطبقا للمصادر فإن حالة عبد الواسع هايل سعيد أزدادت تدهورا بعد اصابته بفيروس كورونا حيث يتواجد حاليا في أحد مشافي إسطنبول بدولة تركيا .

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وأكد المصدر "أن حالته دخلت مرحلة الخطورة وتم ادخاله إلى غرفة العناية المركزة".

وكانت مصادر اعلامية قد تناقلت في وقت سابق أن أن صهره والملقب بـ"الفريص" توفى الأسبوع الماضي بعد إصابته بفيروس كورونا.. مؤكدا أيضا أن عدد من أفراد أسرة عبدالواسع هائل مصابين بالفيروس.