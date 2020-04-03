شكرا لبحثكم عن خبر كما ورد: ناشط يؤكد بالاسم اكتشاف حالة كورونا بصنعاء وعزل اسرتها واغلاق مستشفى والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - حاولت اتجنب النشر وانتظر من بعض الدكاترة المتواجدين بصنعاء النشر كونهم مصدر الثقه ،

المهم تم امس ادخال حالتين من بيت الغ**** الى مستشفى زايد في صنعاء وتم تجميع بقية افراد الاسره لاحقاً ليصبحو سبعه اشخاص ،

عادت الام والابن من العمرة قبل ١٣ يوم عن طريق باصات بن سرهد ، حسب الدكاترة الام طلعت مصابه ويشتو يعيدو الفحص ويتأكدوا ، وبخصوص البقيه لازالوا منتظرين نتيجة الفحوصات ،

الجهات الامنية امس اقفلت بيت الغ**** المتواجد في حارة صدر الشمس - جولة الساعه - الحصبه - صنعاء ، قائد الحملة الامنيه النقيب سمير العنسي ، وتم تعقيم المنزل وما جاوره ،

تم اخذ الاسره بالكامل للمستشفى وعمل الفحوصات ، وتم اقفال مستشفى زايد وارسلت ثلاثه اشخاص الى هناك وصورو المستشفى ويتأكدوا ،

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امس نائب وكالة سباء كان قد سبق بالنشر ولكنها وقعت في رأسه مما اضطر تقديم استقالته ومن ثم توقيفه ،

هذا توضيح كامل ، وما نشرت كل حرف الا بعد ما تابعت شركات العمره والاجهزة الامنيه وارسلت اشخاص الى مستشفى زايد ، بالاضافه الى الدكاتره ،