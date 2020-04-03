أفضل 8 طرق زيادة سرعة الإنترنت لتسهيل الدراسة والعمل من المنزل خلال أزمة حظر الكورونا

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يزيد بن سلمان - شبوة - أفضل 8 طرق زيادة سرعة الإنترنت بحلول بسيطة

دعنا الآن نتعمق في بعض الطرق التي يمكنك من خلالها تحسين سرعة الإنترنت لديك.

ولكن تذكر أن بعض شركات الإنترنت تعلن عن سرعات هائلة باعتبارها “إمكانات” نظرية ولكن في الواقع لن تقترب منها أبدًا.

أرسل بريدًا إلكترونيًا أو اتصل بمزود خدمة الإنترنت، واسألهم عما يمكن تحقيقه بالفعل في منطقتك؛ حتى لا تقضي الكثير من الوقت في محاولة الحصول على سرعة غير ممكنة.

اختبار مودم / جهاز توجيه مختلف

أكبر سبب لتباطؤ الإنترنت هو “مودم سيء”، ربما تستخدم “راوتر” تعتقد أنه رائع للغاية، وبسببه تعاني من انقطاع متكرر للإنترنت وتلقي باللوم عليهم على مزود خدمة الإنترنت.

لذا تأكد من أن المودم الخاص بك مناسب ومجهزًا لشبكة الإنترنت التي تستخدمها.

تفحص الفيروسات

الشيء التالي الذي عليك القيام به هو التأكد من عدم وجود فيروس بحد ذاته يسبب لك التباطؤ.

في بعض الأحيان، يمكن أن تتسبب الفيروسات في بطء جهاز الكمبيوتر الخاص بك، وبالتالي تباطؤ سرعتك.

تحقق من وجود تدخل على النظام

في بعض الأحيان يمكن أن يتداخل برنامج مكافحة الفيروسات أو البرامج الأخرى مع سرعات الإنترنت لديك.

هذا أمر محبط حقًا، ولكن يمكنك معرفة ذلك ببساطة عن طريق إيقاف تشغيل الأشياء في وقت واحد، ثم إجراء اختبار السرعة مرة أخرى.

يرجى الحذر من أي فيروسات أو برامج تجسس تلتقطها أثناء القيام بذلك، لذا يجب أن تتمتع دائمًا بحماية جيدة ضد الفيروسات.

تحقق من المرشحات “الفلاتر” الخاصة بك

إذا كان لديك اتصال بالإنترنت، يحتوي على خط هاتف أيضًا، فستحتاج إلى التأكد من تثبيت “فلاتر” أو “سبيليتر” عالية الجودة على خطك.

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هذه هي المقابس الصغيرة التي تعلقها على خط الهاتف وتساعد في تصفية الاضطرابات.

يجب أن تكون هذه أيضًا مختلفة لأنواع الإنترنت المختلفة، إذا كان لديك ADSL2 أو كابل تأكد من أن لديك مرشح مناسب.

حاول التخلص من هاتفك اللاسلكي

بعض الناس لا يوافقون على هذا ولكني وجدت أن الهواتف اللاسلكية تبطئ أو تتداخل مع الإنترنت حتى مع الفلاتر.

يجدر إجراء اختبار العزل عن طريق إزالة الهواتف واستبدالها بأخرى مختلفة (استعارة هاتف صديق) ومعرفة ما إذا كنت تحصل على نتائج أفضل.

قم بتوصيل سلك LAN

شبكة الـ Wifi جيدة، ولكن الإنترنت اللاسلكي غالبًا ما يكون أبطأ مما لو قمت بتوصيل “الراوتر” المودم.

حاول إخراج سلك LAN من الصندوق وتوصيله مباشرة بالمودم، خاصة إذا كان لديك جهاز الكمبيوتر المكتبي الخاص بك في مكان محدد، ولا تحتاج إلى تحريكه كثيرًا.

تحقق من وجود تدخل خارجي

معظمكم لديه جهاز iPhone و iPad ونظام صوت وشكل آخر على الأقل من الأجهزة الإلكترونية في منطقة المودم.

إذا كان الأمر كذلك، فأنت بحاجة إلى التحقق لمعرفة ما إذا كانت هذه الأشياء تسبب تداخلًا كهرومغناطيسيًا.

حاول تحريك السماعات بعيدًا عن الطريق وإخراج الأجهزة الإلكترونية الأخرى من مساحة المودم.

تقصير واستبدال الكابلات

يمكن أن يؤثر طول الكابلات وبنيتها على السرعات.

حاول استبدال كابلات الهاتف والمقابس والخطوط القديمة وبدلاً من ذلك استخدم أقصر وأحدث.

هذا يمكن أن يحدث فرقا كبيرا في كثير من الأحيان.