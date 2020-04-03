شكرا لبحثكم عن خبر الاوقاف يغلق مساجد كريتر التي بقيت مفتوحة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اصدر مدير الاوقاف والارشاد في مديرية صيرة بعدن الاربعاء تعميما جديدا دعا فيه ائمة وشيوخ كافة مساجد المدينة باغلاقها وتعليق صلوات الجماعة والجمعة بدءا من امس الخميس.

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وجاء تعميما مدير اوقاف صيرة تلبية لقرار وزارة الاوقاف ومكتبها في عدن احترازا من تفشي فيروس كورونا.

ومع ذلك استمرت عدد من مساجد مديرية صيرة بتأذية صلوات الجماعة امس الخميس، بينما عدد منها اعلن ان صلاة العصر كانت اخر صلاة تمت داخل المسجد مثل مسجد العيدروس التاريخي احد اقدم المساجد في عدن.