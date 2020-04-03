شكرا لبحثكم عن خبر الأرصاد يحذر سكان هذه المناطق اليمنية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار متفرقة متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية على أجزاء من المرتفعات الغربية بوجه عام، وقد تمتد إلى أجزاء من الهضاب الداخلية خلال الـ24 ساعة القادمة.

وأشار في نشرته الصادرة الخميس، إلى احتمال تشكل الشابورة المائية والضباب على الطرقات والمنحدرات الجبلية، وقد تشهد أجزاء من السواحل الشرقية والمناطق الداخلية المحاذية لها أمطار خفيفة متفرقة وحذر المركز الوطني للأرصاد سائقي المركبات من تدني مستوى الرؤية الأفقية في المنحدرات الجبيلة في عدد من المحافظات بسبب تشكل الشابورة المائية أو الضباب.