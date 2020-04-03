شكرا لبحثكم عن خبر امر عملياتي : المنقطة العسكرية الثانية تخصم 50 الف ريال من مرتبات منتسبيها لصالح كورونا " وثيقة" والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
كشفت وثيقة عن توجيهات من قيادة المنطقة العسكرية الثانية باعتماد استقطاعات من مرتبات كافة منتسبيها لمواجهة فيروس كورونا في خطوة هي الأولى من نوعها في اليمن وفقاً لما نقله موقع عدن تايم.
وتبدأ الاستقطاعات من 50 ألف ريال لرتبة عميد ثم تتراجع بحسب الرتب وصولا إلى ألفين ريال للجندي.
واتخذ محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء فرج البحسني سلسلة قرارات لتوفير مخصصات لمواجهة الفيروس، مناشدا الجميع بمساعدة المحافظة على تخطي هذه الجائحة.
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