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شكرا لبحثكم عن خبر بالفيديو.. جندي في الشرعية يُسعف طفل رماه الحوثي لمحرقة القتال والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - بث الإعلام الحربي للقوات المسلحة، مساء امس ، مقاطع فيديو وصور لجرحى حوثيين في جبهة صرواح، وإبطال الجيش يحملوهم على ظهورهم واكتافهم بهدف اسعافهم.
كما تظهر في الفيديوهات والصور التي رصدها “أحداث نت “، أبطال الجيش، وهم يقدمون لجرحى وأسرى الحوثيين، الغذاء والماء.
وعلى الصحافي اليمني محمد المخلافي على الفيديو بقوله: “بروح الأبوة يسعف أصحاب القضية من رماهم الحقد الحوثي إلى محارق القتال في جبال اليمن”.
وأضاف: “طفل يسعفه جندي في الجيش وهو يتخيل امامه أحد أبناءه استغل الحوثي فاقته وجهله كث يقول للعالم أنا سيد هذه الأرض!”.
وختم بقوله: “سيتم إسعافه وإيداعه مركز إعادة التأهيل النفسي والفكري في مأرب كي يعود مقبلا على الحياة”.
محمد المخلافي@makhlafi22
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بروح #الأبوة يسعف أصحاب القضية من رماهم الحقد الحوثي إلى محارق القتال في جبال اليمن
طفل يسعفه جندي في الجيش وهو يتخيل امامه أحد أبناءه استغل الحوثي فاقته وجهله كث يقول للعالم أنا سيد هذه الأرض!
سيتم إسعافه وإيداعه مركز إعادة التأهيل النفسي والفكري في مأرب كي يعود مقبلا على الحياة
بروح #الأبوة يسعف أصحاب القضية من رماهم الحقد الحوثي إلى محارق القتال في جبال اليمن— محمد المخلافي (@makhlafi22) April 2, 2020
طفل يسعفه جندي في الجيش وهو يتخيل امامه أحد أبناءه استغل الحوثي فاقته وجهله كث يقول للعالم أنا سيد هذه الأرض!
سيتم إسعافه وإيداعه مركز إعادة التأهيل النفسي والفكري في مأرب كي يعود مقبلا على الحياة pic.twitter.com/4mTdaOJWGV
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