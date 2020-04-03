شكرا لبحثكم عن خبر شاهد مسئول يمني يوجه رسالة هامة إلى أبناء اليمن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وجه اللواء سلطان العرادة محافظ محافظة مأرب دعوة إلى أبناء اليمن قاطبة داعيا اياهم إلى نبذ الخلافات والالتفات حول الوطن. وقال على أبناء اليمن العمل من أجل المصلحة الوطنية العليا ومواجهة العدو المشترك لكل اليمنيين. وقال لن تحكم اليمن فئة معينة او حزب واحد. شاهد الفيديو هنا : Advertisements

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