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شاهد فيديو لضابط يمني مسن يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

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يزيد بن سلمان - شبوة - اثار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي الكثير من الردود الإيجابية ، وفي المقطع يظهر ضابط يمني كبير من السن وهو ممسك بيد ضابط سعودي ويشيد بموقف في اليمن .

وتحديداً في محافظة مأرب التي تشهد مواجهات عنيفة بين الجيش الوطني اليمني وميليشيات الحوثي الانقلابية ، ظهر العميد احمد صالح بن وهيط وهو يخاطب ضابط سعودي من التحالف العربي يشيد موقف السعودية الداعم للشرعية اليمنية المتمثلة بالرئيس هادي .

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وتم تداول المقطع من قبل الكثير من الحسابات اليمنية والسعودية مذيله بكثير من التعليقات حول المقطع .

شاهد الفيديو هنـــــــــا :

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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