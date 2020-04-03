شكرا لقرائتكم خبر عن هاااام اليوم الجمعة" ضمن التحديثات الأخيرة للصحة العالمية تصدر البيان التالي و تحسم الجدل حول تسجيل حالات إصابة بكورونا في هذة الدول العربية من ضمنها اليمن ؟! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هاااام اليوم الجمعة" ضمن التحديثات الأخيرة للصحة العالمية تصدر البيان التالي و تحسم الجدل حول تسجيل حالات إصابة بكورونا في هذة الدول العربية من ضمنها اليمن ؟!

أعلن المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في شرق المتوسط، مساء الجمعة ، التحديث اليومي لحالات الإصابة بفيروس كورونا. ونشر حساب المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط ، عبر موقع "تويتر"، إنفوجراف للتحديث اليومي الذي يبين عدد الإصابات والمتعافين والوفيات في عدد من الدول من بينها اليمن. وأكد التحديث اليومي لمنظمة الصحة العالمية عدم تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا في اليمن حتى الآن. ارتفعت حصيلة إصابات فيروس كورونا حول العالم، مساء الخميس، لتتخطى حاجز المليون، بزيادة 500 ألف شخص خلال أسبوع. وأظهرت الأرقام ارتفاع إصابات كورونا في جميع أنحاء العالم إلى مليون و900 شخص، وذلك بعد نحو ساعة من تخطي حصيلة الوفيات عبتة الـ50 ألف. جديد اب برس بعد ضوء أخضر من منظمة الصحة العالمية شاهد نتائج اختبار علاج كورونا ! Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هاااام اليوم الجمعة" ضمن التحديثات الأخيرة للصحة العالمية تصدر البيان التالي و تحسم الجدل حول تسجيل حالات إصابة بكورونا في هذة الدول العربية من ضمنها اليمن ؟! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.