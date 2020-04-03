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صنعاء - ياسمين الخيامي - الملك يباغت الجميع ويطيح بأحد الوزراء من منصبه بسبب خطأ قاتل ساهم في انتشار فيروس كورونا القاتل..وبيان عاجل من الديوان الملكي(صورة الوزير+ الاسم )

2020/04/03 الساعة 07:56 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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