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صنعاء - ياسمين الخيامي - الحكام العرب والمسلمين اغلقوا المساجد ومنعو الصلاة فيها..فهل فعلت اوروبا نفس الشيء واغلقت الكنائيس..لن تصدق مافعله الزعماء الاوربيين بالكنائيس

2020/04/03 الساعة 07:00 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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