جائحة العالم عند الحوثيين فوائد.. فتح حساب للتبرعات لمواجهة "كورونا" قبل أن يصل

ضمن خطوات ميلشيات الحوثي لاستغلال وباء "كورونا"، أعلنوا أمس الخميس فتح حساب بنكي خاص لجمع التبرعات، لمواجهة الوباء الذي لم يصل بعد إلى اليمن ولم تسجل أي حالة إصابة.



وبحسب ما نقلت وكالة سبأ الحوثية بصنعاء، فقد أعلن البنك المركزي (الفرع الذي يديره الحوثيين ولا يخضع للمركز الرئيسي بعدن) عن فتح حساب خاص بالتبرعات لمواجهة وباء كورونا.



ولم يقتصر الأمر على فتح حساب بنكي فقط، فقد بدأ الحوثيون في العاصمة صنعاء حملة ابتزاز واسعة على التجار، والمنشآت الطبية الخاصة، وفرضت عليهم سلسلة من الإجراءات وتوعدتهم بدفع غرامات مالية في حالة حصلت أي مخالفة.



ويأتي اعلان الحوثيين فتح التبرعات، في الوقت الذي نفت سلطاتهم خلو صنعاء من أي إصابات، ردا على تداول أخبار عن كشف أول إصابة من قبل إعلاميين تابعيين لهم.



وأمس الخميس أعلنت لجنة حوثية، اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، في تجهيز فندق موفمبيك لاستخدامه للحجر الصحي لمواجهة الفيروس.

ومنذ نحو أسبوعين، بدا الحوثيون فرض اتاوات واسعة وتحت غطاء التخوف من تفشي فيروس كورونا، حيث شملت المطاعم في عدد من الشوارع الرئيسية بالعاصمة صنعاء، عبر لجان حوثية نفذت حملات ميدانية واسعة.



وفرض الحوثيون على ملاك المطاعم دفع مبالغ مالية تتراوح بين 10 آلاف، و100 ألف ريال، بحجة الدعم والتمويل المجتمعي لحملات الوقاية من كورونا.



وبدأ الحوثيون باستغلال وباء "كورونا" قبل وصولة إلى اليمن، لجمع أكبر قدر من المال، وهو سلوك تعتمده الميلشيات لتمويل حروبهم.