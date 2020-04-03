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عدن - ياسمين التهامي - عاجل" البيان النهائي للمبعوث الاممي الخاصة بوقف إطلاق النار في اليمن ؟!

أعلن المبعوث الأممي إلى الیمن "مارتن غریفیث" أنھ یعقد سلسلة مناقشات ثنائیة مع

الأطراف الیمنیة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في مختلف الجبھات والاستعداد

لمواجھة تفشي وباء كورونا المستجد.

وقال في بیان لھ نشره موقع الأمم المتحدة، إنھ یعقد سلسلة من المناقشات الثنائیة مع

الأطراف للتوصل إلى اتفاقات حول وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، والإجراءات

الإنسانیة والاقتصادیة لتخفیف معاناة الشعب الیمني، والاستئناف العاجل للعملیة

السیاسیة لإنھاء الحرب بشكل شامل.

وأضاف البیان، أن غریفیث یعقد تلك المناقشات الثنائیة بشكل یومي بھدف الجمع بین

الأطراف في اجتماع متلفز من خلال الإنترنت في أقرب وقت ممكن.

وقال غریفیث "أتمنى أن تنتھي المشاورات قریبًا لتحقیق توقعات ومطالب الیمنیین وما

یستحقونھ."



وأشار البیان إلى أنھ "بالتوازي مع تلك الجھود، یواصل مكتب المبعوث الأممي

الخاص جھوده للتواصل بشكل أوسع مع المجموعات والمجتمعات الیمنیة المتنوعة

للتشاور معھم حول سبل استئناف عملیة سیاسیة تشمل الجمیع، وللاستماع لآرائھم حول

ما یمكن القیام بھ لدعم قدرة الیمن من أجل تفادي وتخفیف تفشي فیروس كوفید-19.

وكان غریفیث قد جدد دعوة الأمین العام للأمم المتحدة إلى الوقف الفوري للأعمال

العدائیة لتھیئة بیئة مواتیة لتحقیق وقف لإطلاق النار على مستوى البلاد، مؤكداً "على

أن الھجمات التي تمس المدنیین أو الأھداف المدنیة بدون تمییز، سواء داخل الیمن أو

خارجھ، ھي ھجمات غیر قانونیة ومستھجنة.

جديد اب برس

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