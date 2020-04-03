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عدن - ياسمين التهامي - حظر التجول يتيح لهم تحقيق رغباتهم .. ضبط شاب وفتاة بالكويت في فراش فوق سطح منزل مهجور وبعد لحظات كانت المفاجأة التي صدمت الجميع ؟!

ضبط رجال الأمن الكويتيين شاب وفتاة “خارج نطاق التغطية”، بعد تعاطيهما مخدرات فوق سطح منزل مهجور في منطقة الفردوس بمحافظة الفروانية. وذكر مصدر أمني كويتي أن قوة توجّهت بعد بلاغٍ الى المنزل المهجور وعثر رجالها على سيارة أمام المنزل، وبالتدقيق على أرقام لوحتها، تبين أنها مسروقة من إحدى مناطق محافظة الأحمدي، ومسجل بها قضية سرقة ويوجد تعميم عليها.

وتمكن رجال الأمن من التوصل إلى صاحب المنزل، وسمح لهم بالدخول إلى البيت وعند الصعود إلى السطح عثروا على شاب وفتاة ممددين على فراش وهما خارج نطاق التغطية وبجوارهما 4 أكياس “كيميكال وشبو” وأدوات تعاط”. جديد اب برس بعد ضوء أخضر من منظمة الصحة العالمية شاهد نتائج اختبار علاج كورونا ! Advertisements وأضاف المصدر أن المضبوطان لم يكن بحوزتهما إثباتات شخصية، وبالاستفسار عن بياناتهما، أدليا بمعلومات مغلوطة. وفي المخفر تبين أن الفتاة مطلوبة لتنفيذ حكم بالسجن واجب النفاذ لمدة سنتين، وصادر بحقها أمر ضبط وإحضار كما اعترف الشاب بقيامه بسرقة سيارة كانت بحوزتهما، وتم إخطار المخفر المختص بقضية السرقة. وتابع المصدر أن المتعاطيين أحيلا مع المضبوطات إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما. يأتي ذلك بينما تحارب الكويت بكافة أجهزتها فيروس كورونا المتفشي في الدولة كباقي دول العالم. والثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة الكويتية، تسجيل إصابة 23 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ COVID19 ليصبح الإجمالي 289 حالة.

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