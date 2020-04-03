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عدن - ياسمين التهامي - نتيجة الفحوصات اكدت إصابة كارلو انشيلوتي بفيروس كورونا وهذة رسالتة !

أعلنت شبكة "سكاي نيوز" الرياضية عن إصابة مدرب ريال مدريد وبايرن ميونيخ السابق كارلو انشيلوتي بفيروس كورونا المستجد، والذي يضرب القارة الأوروبية بشكل كبير. جديد اب برس بعد ضوء أخضر من منظمة الصحة العالمية شاهد نتائج اختبار علاج كورونا ! Advertisements وأشارت الشبكة إلى أن مدرب فريق ايفرتون الحالي ليس بحالة مستقرة، في حين يخضع للإجراءات الطبية اللازمة.

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