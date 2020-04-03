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عدن - ياسمين التهامي - مرارة الدب الأسود وقرون الماعز لعلاج مرضى كورونا في الصين نتيجة ايجابية !

أقرت الصين، أمس، استخدام العصارة الصفراء، التي تستخرج من مرارة الدب الأسود الآسيوي، لعلاج فيروس كورونا.

وأوصت اللجنة الصحية الوطنية في الصين، بحسب "بي. بي. سي" باستخدام حقنة "تان ري تشينغ"، التي تتكون من مزيج من العصارة الهضمية الصفراء للدب، ومسحوق قرون الماعز، إضافة إلى الأعشاب، لعلاج المصابين بمرض كوفيد-19.

جديد اب برس

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ويعتقد أن تلك الحقنة تساعد على تخفيف ضيق التنفس، لا سيما في حالات الالتهاب الرئوي والتهاب الشعب الهوائية.

ويعتبر السائل الهضمي للدببة السود، والذي ينتج في الكبد ويخزن في المرارة، وغالبا ما يموت الدب أثناء استخراجه، أحد العلاجات التقليدية المعروفة في الطب الصيني الشعبي.

وتُباع العصارة الصفراء للدببة بأثمان باهظة، وأثار إقرارها كعلاج للمصابين بفيروس كورونا، رغم عدم وجود دليل علمي على فعاليتها، سخط الناشطين في مجال حماية الحياة البرية.