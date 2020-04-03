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عدن - ياسمين التهامي - شاهد مداهمة "معهد مساج" وقت الحظر ..وعند المداهمة وقعت الصدمة التي صعقت كل الحاضرين معى رجال الأمن ؟!

تضع الشرطة في الكويت أعينها على معاهد المساج والعاملين فيها، بعد اكتشاف كارثة إصابة أحد العاملين فيها بفيروس كورونا، وهو ما جعل الأمن يتحفظ عليه وعلى كل العاملين ومداهمة معاهد أخرى للكشف على العاملين بها.

وأمس ضبطت مباحث شؤون الإقامة، بالتعاون مع الهيئة العامة للقوى العاملة ووزارة التجارة، عاملاً آسيوياً يمارس نشاطه في وقت الحظر بمعهد مساج بمنطقة السالمية، وذلك بعد رصده من قبل مباحث شؤون الإقامة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وسوف يتم إبعاده عن البلاد، حيث اتضح تردد رجل وشباب عليه وقت الحظر.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية للجهات الثلاث المذكورة، لضبط المخالفين لقرارات مجلس الوزراء الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ومتابعة التزام المواطنين والمقيمين بقرار الحظر الجزئي. ومؤخرً نجحت مباحث الآداب بالإيقاع بأحد الأشخاص ـ لم تحدد هويته ـ خطط لاستدراج النساء لممارسة الأعمال المنافية للآداب ، وذلك عن طريق تدشينه حسابا على موقع "انستجرام" ، يوحي فيه بأنه متخصص في المساج .

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المتهم الذي تم توقيفه بالفعل ، كان يعرض صورا على حسابه في "انستجرام" ليجتذب النساء ، مشيرا إلى أن المساج يتم "بسرية تامة" ، وأن التواصل معه يكون على "الخاص" . رجال مباحث الآداب ، وجدوا إشارات خارجة وداعية للرذيلة المقنعة على الحساب ، فخططوا للإيقاع به ، وذلك عن طريق "مصدر سري" تواصل مع الحساب ، وتم الاتفاق معه على موعد لعمل المساج ، وفي الموعد المحدد والمكان المحدد كان رجال المباحث في انتظاره .

المتهم أصيب بصدمة شديدة ـ حسب الراي الكويتية ـ وتم التحفظ على هاتفه ، ووجدت فيه نصوص الاتصال بين المصدر السري وبينه وتفاصيل الاتفاق ، كما وجدت صور واتصالات أخرى . الشرطة الكويتية قالت أنها سجلت قضة "آداب" ضد المتهم ، لتورطه في أعمال تخدش الحياء العام وتحض على الرذيلة ، مشيرا إلى عزم السلطات الأمنية على ملاحقة أي أعمال خرج على القانون أو تهديد الحياء العام أو المواطنين والمقيمين على حد سواء .