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صنعاء - ياسمين الخيامي - خبر صاعق هز كافة مدن المملكة وارعب المواطنين والمقيمين..والسلطات تعلن رسميا ملاحقة 5 الف شخص خرقوا الحجر الصحي وعقوبات صارمة لكل من خرق الحجر

2020/04/03 الساعة 05:00 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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