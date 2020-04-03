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الجنوبي يطلق حملة توعية ضد كورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجنوبي يطلق حملة توعية ضد كورونا

الجمعة 3 أبريل 2020

الجنوبي يطلق حملة توعية ضد كورونا

الخليج 365

أطلقت الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي في مديرية المسيلة بمحافظة المهرة حملة توعية صحية للتصدي لجائحة كورونا.

 

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تستهدف الحملة نشر التوعية الصحية والوقائية لتجنب هذه الجائحة العالمية، والتصدي لها قبل وصولها.

 

زارت الحملة مخيمات النازحين في المدارس والخيام، وقدمت لهم الاحتياجات الوقائية، مثل: الكمامات والمعقمات، بالإضافة إلى تزويدهم بالتعليمات الوقائية من وباء كورونا.

 

وسلّم فريق التوعية الصحية الدعم للمركز الصحي، ويشمل معقمات لغسل الأيدي، وكمامات، ومنظفات طبية، ومناديل معقمة، ومضخات تعقيم صغيرة.

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