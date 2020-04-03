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عدن - ياسمين التهامي - فيروس كورونا القاتل يرعب الجميع ولا يرحم احد.. الاعلان رسميا عن وفاة اول رئيس وزراء عربي بالفيروس .. وعائلته تعلن ان مراسم الدفن سيتم في المملكة

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توفي رئيس الوزراء الصومالي الأسبق، نور حسن حسين عدي، الأربعاء، في بريطانيا إثر إصابته بفيروس كورونا، بحسب ما أكد نجله، محمد نور عدي. وقال عدي، في بيان، إن والده (83 عاما) توفي في معهد الملك بلندن، حيث كان يتلقى العلاج خلال الأسابيع بدوره، أكد السيناتور إلياس علي حسن، للأناضول، نبأ وفاة رئيس الوزراء الأسبق. وقالت عائلة عدي، إن الأخير سيوارى الثرى فيالمملكة المتحدة ( بريطانيا ) وفق مراسم الدفن الإسلامية التقليدية. وشغل عدي، منصب رئيس وزراء الصومال بين عامي 2007 و2009.



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