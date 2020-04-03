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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : الكويت تزف بشرى سارة لكل المقيمين وتصدر قبل قليل هذا القرار المفرح.. والمواطنيين يخرجون للشوارع.. شاهد



أعلن وزير الداخلية الكويتي، أنس الصالح، عن قرار جديد مفاجئ بشأن الوافدين المخالفين في البلاد، وذلك في ظل انتشار فيروس كورونا (كوفيد - 19). ونصَّ قرار "الصالح" على السماح لمخالفي قانون الإقامة بمغادرة البلاد دون دفع أي غرامات مالیة، وكذلك دون تحمل تكالیف السفر وتذاكر الطیران، إضافة إلى إمكان عودتهم للبلاد مرة أخرى. وأوضحت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن قرار وزير الداخلية يأتي في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد والإجراءات التي تتخذها الوزارة لمكافحة انتشار فيروس كورونا. وأشارت الداخلية الكويتية، إلى أن القرار أيضًا يرجع إلى "تراكم الغرامات المالية المترتبة على المخالفين لقانون الإقامة"، بحسب صحيفة "القبس" الكويتية. وأكدت الوزارة أنها "جهزت أماكن لإيواء المخالفین بعد إنهاء إجراءاتهم حتى موعد سفرهم ومغادرة البلاد مزودة بوسائل الحیاة الكریمة ووجبات غذائیة ومشروبات مجانیة". وبشأن الأشخاص الذين يبدون رغبتهم في منحهم إقامة بالبلاد واستعدادهم لدفع الغرامة المُقرَّرة، أكدت الداخلية الكويتية، أنه "لن تتم إحالتهم إلى التحقيق، بل سيتم استيفاء قيمة الغرامة منهم ثم تسوية أوضاعهم". وبينت الوزارة أنه يجب أن "تتوافر فيهم الشروط المقررة للإقامة، على أن تشمل الشرائح التالية فقط: زوجة المواطن الكويتي، والدي المواطنة الكويتية أو المواطن الكويتي من الأجانب". وتتضمن الشرائح أيضًا: "أبناء وأزواج المواطنات الكويتيات من الأجانب، المرأة الأجنبية أرملة أو مطلقة الكويتي والتي لديها أبناء في حضانتها، العمالة المنزلية، الأجانب المخالفين لقانون إقامة الأجانب والمتواجدين في البلاد اعتبارًا من تاريخ الأول من مارس/آذار 2020".

