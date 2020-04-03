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عدن - ياسمين التهامي - تفاصيل خطيرة كيف إوصيب ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز بفيروس كورونا !

أعلنت وسائل إعلام بريطانية عن إصابة ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز بفيروس كورونا المستجد. وأظهرت نتائج اختبار أمير ويلز وجود فيروسات تاجية ويعاني من أعراض خفيفة. جديد اب برس بعد ضوء أخضر من منظمة الصحة العالمية شاهد نتائج اختبار علاج كورونا ! Advertisements وقال متحدث باسم قصر كلارنس هاوس إن الأمير "أظهر أعراض خفيفة لكنه لا يزال بصحة جيدة وكان يعمل من المنزل طوال الأيام القليلة الماضية كالمعتاد". ويتواجد الأمير تشارلز ودوقة كورنوال حاليا في الحجز المنزلي في اسكتلندا وفقاً لموقع "ذا غاردين". وقال المتحدث أن الدوقة أجرت اختبارا ايضا للتأكد من عدم وجود الفيروس.

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