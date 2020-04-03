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عدن - ياسمين التهامي - شاهد السلاح الفتاك" السلطات السعودية تكشف كارثة قادمة من تركيا وتم وضعها في مخبأ سرى !

جديد اب برس بعد ضوء أخضر من منظمة الصحة العالمية شاهد نتائج اختبار علاج كورونا ! Advertisements السلطات السعودية، اليوم الخميس، عن كارثة قادمة من تركيا إلى المملكة، وذلك في ظل الإجراءات الأمنية المشددة التي تشهدها البلاد بسبب فيروس كورونا. وذكر "الجمارك السعودية" على حسابها الرسمي في موقع "تويتر" أنها نجحت في إحباط محاولة تهريب (2.504.468) حبة كبتاجون في الميناء الجاف بالرياض. وأوضحت الجمارك، أن الحبوب المخدرة كانت مخبأة داخل حاوية أسقف جبسية قادمة من تركيا، لافتة إلى أن عملية الإحباط تمت بتعاون مشترك مع عناصر المديرية العامة لمكافحة المخدرات في البلاد. وأضافت: أن الحبوب المخدرة كانت في إرسالية عبارة عن "ألواح أسقف مستعارة"، ومُخبأة في تجاويف داخل الألواح أُعدّت بطريقة فنية لغرض التهريب. وأكدت "الجمارك السعودية"، أنه "جرى بعد ضبط الممنوعات التنسيق مع مديرية مكافحة المخدرات لاتخاذ الإجراءات التي تضمن القبض على مستقبلي هذه الكمية وعددهم 4 أشخاص داخل المملكة

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