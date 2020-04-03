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عدن - ياسمين التهامي - شاهد تعزيز الحماية الأمنية للرجل الأهم في أميركا ليس ترامب !

جديد اب برس بعد ضوء أخضر من منظمة الصحة العالمية شاهد نتائج اختبار علاج كورونا ! Advertisements السلطات الأميركية الحماية الأمنية لأنطوني فاوتشي، الذي يعد أبرز أعضاء الفريق الحكومي الأميركي لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد، وذلك عقب تلقيه تهديدات لمناقضته رؤية الرئيس دونالد ترامب وتفسيراته المبهمة حول هذه الأزمة. وأكدت وكالة "مارشال" الفيدرالية الأميركية التابعة لوزارة العدل، الخميس، منح حماية أمنية خاصة لخبير الأمراض المعدية، الذي بات يحظى بمكانة كبيرة لدى الأميركيين. ويقف فاوتشي الذي يتولى إدارة المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية الحكومي، إلى جانب ترامب، خلال إطلالاته اليومية من البيت الأبيض، لإطلاع الأميركيين على مستجدات مكافحة الفيروس. وحظي فاوتشي بسمعة طيبة لأنه قدم معلومات واضحة وصريحة تستند إلى حقائق حول الجائحة التي أودت بحياة 5100 أميركي حتى الآن.

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