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عدن - ياسمين التهامي - عاااجل الكشف عن الدولة التي ستتحول قريبا الى" البؤرة " الأولى في العالم لانتشار وباء " كورونا " تفاصيل صادمة

جديد اب برس بعد ضوء أخضر من منظمة الصحة العالمية شاهد نتائج اختبار علاج كورونا ! Advertisements تقديرات طبية عن توقعات بوصول عدد الوفيات بايطاليا الى " 20 " الف حالة وفاة قبل اختفاء الوباء مشيرة الى ان الولايات المتحدة ستحتل المركز الأول عالميا وستتحول الى البؤرة الأولى في العالم لوباء " كورونا". وأشارت التقديرات الى أن مدينة نيويورك ستكون المدينة الاكثر تضررا في العالم من تداعيات وباء " كورونا ".

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