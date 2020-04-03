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عدن - ياسمين التهامي - "صنعاء" قتلى وجرحى وحصيلة أولية للضحايا .. تفاصيل أكثر !

قتل شخصان وأصيب أربعة آخرين، اليوم الخميس في مواجهات مسلحة بين عناصر تابعة لمليشيا الحوثي وبائعي القات في سوق الرقاص وسط العاصمة صنعاء.

وذكرت مصادر محلية مطلعة أن مشادات نشبت إثر إقدام عناصر من المليشيا على منع بائعي القات من البقاء في السوق واجبارهم بالقوة على المغادرة ضمن الاجراءات الاحترازية التي تتخذها المليشيا لمنع تفشي فيروس كورونا، الا أن الأمر تطور إلى اشتباكات متبادلة.

جديد اب برس

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ووفقا للمصادر أسفرت الاشتباكات عن مقتل عنصر حوثي و آخر من بائعي القات، إضافة إلى إصابة أربعة مواطنين كانوا متواجدين في السوق لحظة اندلاع الإشتباكات.

وأغلقت المليشيا، اليوم سوق قات الرقاص ومذبح، وجاري إغلاق بقية الاسواق خلال الايام المقبلة، ونقلها الى اماكن مفتوحة في ضواحي العاصمة، في إطار الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.