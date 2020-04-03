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عدن - ياسمين التهامي - "السعودية تحدد خطوات" طلب التنقل بين المناطق لأصحاب الظروف الاستثنائية “تفاصيل. رابط التقديم“

أعلن الأمن العام السعودي مساء الیوم الخمیس، عن خدمة التقدم بطلبات التنقل بین

المناطق لأصحاب الظروف الاستثنائیة والطارئة من خلال الموقع الإلكتروني:

https://tanaqul.ecloud.sa/login

خطوات تقدیم الطلب

تسجیل الاسم ورقم الھویة الوطنیة للمواطن أو رقم سجل الإقامة للوافد ورقم الھاتف

المحمول.

تعبئة رسالة التحقق الواردة إلى ھاتف المستفید

كتابة الظرف الطارئ أو الاستثنائي في الخانة المخصصة لذلك مع إرفاق ما یثبت ذلك

في خانة المستندات.



سیصل للمستفید رسالة باكتمال تقدیم طلبھ، وبعد دراسة الطلب من جھات الاختصاص

سیصل المستفید رسالة بقبول الطلب ووقت التنقل وخط السیر، أو الاعتذار عن قبول

طلبھ لعدم انطباق الشروط

كتابة الظرف الطارئ أو الاستثنائي في الخانة المخصصة لذلك مع إرفاق ما یثبت ذلك

في خانة المستندات.

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