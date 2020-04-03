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عدن - ياسمين التهامي - "نتائج وعواقب" الاهمال والسماح للاطفال اليمنيين بحمل السلاح !

أفادت مصادر محلیة بمحافظة إب، الیوم الخمیس، بأن مشاجرة بین أطفال حارتین

انتھت بالقتل باستخدام الرصاص.

وقالت المصادر لـ "المشھد الیمني" أن شجار بین أطفال حارتین بالمدینة تطور الى

مضربة عنیفة، دفعت أحد الاطفال الى أخذ السلاح من منزلھم في الیوم التالي(أمس

الاربعاء) وذھب لوضعھ في رأس الطفل الآخر الذي تشاجر معاه، وارداه قتیلا.

وأوضحت المصادر الى أنھ في الیوم الاول تم الإعتداء على الطفل المتھم بالقتل وطعنھ

بالصدر والظھر والید وكسر انفھ.



ونوھت المصادر الى أنھ قبل وقوع الحادثة تم إبلاغ الجھات الامنیة وعمل محضر

بقسم الشرطة إلا أنھا لم تتخذ إجراءاتھا كما یجب.

ویتسبب السلاح في الیمن بالمئات من حوادث القتل سنویا، من كافة الفئات العمریة.

وتشھد المحافظة الواقعة تحت سیطرة ملیشیا الحوثي، انفلات أمني غیر مسبوق؛ اذ

بلغت أكثر من 14 ألف انتھاك وجریمة بحسب تقاریر محلیة وحقوقیة، منذ سیطرتھا

على المحافظة منتصف أكتوبر 2014م

جديد اب برس

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