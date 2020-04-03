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عدن - ياسمين التهامي - بالفيديو.. كيف تصنع معقم يدين في المنزل خلال خمس دقائق

شاركت امرأة أمريكية من ولاية كاليفورنيا، طريقة بسيطة لصناعة معقم لليدين باستخدام ثلاث مكونات خلال خمس دقاق فقط.

وظهرت لاعبة الغولف المحترفة، سيتفاني جيري (27 عاماً) في مقطع فيديو على يوتيوب وهي تصنع هلاماً معقماً من ثلاث مكونات هي الصبار والكحول والزيوت الأساسية.

جديد اب برس

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في الفيديو، أضافت ستيفاني جل الصبار من نبتة صبار قبل أن تضيف 45 قطرة من الزيوت العطرية لجعل رائحته لطيفة، وقطرة من زيت فيتامين E.

وبعد مزج المكونات السابقة جيداً، أضافت ستيفاني كوبين من الكحول مع كوب واحد من مزيج الصبار وخفقته جيداً.

وقالت ستيفاني في حديثها عن الفيديو: "فكرت بصناعة مطهر لليدين عندما نفذ هذا المنتج من المتاجر في كل مكان.

وأضافت "اغتنمت الفرصة لمشاركة هذا الفيديو، ونشر الفائدة للكثير من الأشخاص للوقاية من التقاط العدوى".

وقد لقي مقطع الفيديو رواجاً كبيراً بين متابعي اليوتيوب الذين أثنوا على ستيفاني، وأبدوا امتنانهم لما قامت به، بحسب ما ورد في صحيفة ديلي ميل البريطانية.