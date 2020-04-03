شكرا لمتابعة خبر عن فيروس كورونا القاتل يرعب الجميع ولا يرحم احد والاعلان رسميا عن وفاة اول رئيس وزراء عربي بالفيروس..وعائلته تعلن ان مراسم الدفن سيتم في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - فيروس كورونا القاتل يرعب الجميع ولا يرحم احد والاعلان رسميا عن وفاة اول رئيس وزراء عربي بالفيروس..وعائلته تعلن ان مراسم الدفن سيتم في المملكة

2020/04/03 الساعة 01:00 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيروس كورونا القاتل يرعب الجميع ولا يرحم احد والاعلان رسميا عن وفاة اول رئيس وزراء عربي بالفيروس..وعائلته تعلن ان مراسم الدفن سيتم في المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.