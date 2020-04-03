محافظ سقطرى: سنقوم بإجلاء أبناء الأرخبيل العالقين بحرًا في أقرب وقت

قال محافظ سقطرى، رمزي محروس، إن السلطة المحلية تعمل على إجلاء أبناء الأرخبيل المتواجدين في المحافظات عبر البحر، في أقرب وقت ممكن.

جاء ذلك خلال تفقده، صباح الخميس، مقر قيادة النقطة البحرية بمعية رئيس لجنة المكرمة السعودية العميد منصور الجنيدي. وكان في إستقباله القائم بأعمال قائد اللواء الأول مشاه بحري، العميد ركن ناصر قيس، وقائد النقطة البحرية العقيد علي سالمين احمد.

ودعا المحافظ محروس، منتسبي النقطة البحرية الى إتخاذ الاحتياطات اللازمة في مواجهة وباء "كورونا" الذي اجتاح العالم، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة أثناء التعامل مع البحارة، وربابنة السفن القادمين من خارج المحافظة، وكذا اتخاذ الاجراءات الاحترازية أثناء عملية إجلاء ابناء سقطرى العالقين في المحافظات الأخرى.

وأشاد محروس بمواقف النقطة البحرية وقيادتها العسكرية والدور الذي تقوم به في مراقبة السواحل وتأمين النقاط البحرية من أي أعمال تهدف الى زعزعه استقرار المحافظة.

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وقال محروس، إن هذه الزيارة تأتي ضمن برنامج المحافط لزيارة القوات العسكرية والأمنية في المحافظة والإطلاع على جاهزيتها، وإستعداداتها في صد أي عدو، ومواجهة أي طارئ من شأنه احداث فوضى في الارخبيل، وكذا للإطلاع ومعرفة احتياجات الوحدات العسكرية، وتسهيل مهامها في خدمة الوطن والحفاظ على مكتسباته.

ورحب العقيد علي سالمين بزيارة محافظ المحافظة رمزي محروس، والتي تعد ثاني زيارة للمحافظ منذ أن أعلن أرخبيل سقطرى محافظة مستقلة. مؤكدًا أن هذه الزيارة ترفع من الروح المعنوية لدى منتسبي النقطة البحرية.

وفي سياق متصل، أكد رئيس لجنة الاكرامية السعودية العميد منصور الجنيدي بأن لجنة الاكرامية تسعى جاهدة لتسليم الاكرامية السعودية لكل المنتسبين، رغم نقص في السيولة النقدية؛ الا انهم سيسعون لايجاد حلول أخرى منها تحويل المستحقات الى الحسابات البنكية للأفراد.

وأشاد الجنيدي، بجهود السلطة المحلية التي تحاول حل ازمة السيولة من خلال سلسلة من اللقاءات مع مدراء البنوك والمصارف وكبار التجار في المحافظة.

