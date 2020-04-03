شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بن زايد الإنسانية تعقم كلية المجتمع بـ"سقطرى" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بن زايد الإنسانية تعقم كلية المجتمع بـسقطرى الجمعة 3 أبريل 2020 الخليج 365

عقمت فرق متخصصة تابعة لمؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية، مبنى كلية المجتمع في سقطرى، وشملت أعمال التعقيم الأقسام والقاعات الدراسية المختلفة، وسط إشادة هيئة التدريس بالكلية بالمبادرة الاحترازية من فيروس كورونا، لحماية المجتمع السقطري من خطر تفشي الفيروس الوبائي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بن زايد الإنسانية تعقم كلية المجتمع بـ"سقطرى" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.