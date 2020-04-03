شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أمن المكلا ينفذ قرار حظر التجوال والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أمن المكلا ينفذ قرار حظر التجوال الجمعة 3 أبريل 2020 الخليج 365 انتشرت الأجهزة الأمنية بساحل حضرموت، في شوارع مدينة المكلا وباقي مديريات ساحل حضرموت، تنفيذا لقرار حظر التجوال بالمحافظة.

Advertisements ونجحت قوات الأمن والشرطة في فرض حظر التجوال بمختلف المدن والمديريات، وسط تجاوب وتفهم كبير من قبل المواطنين الذين التزموا بيوتهم. يأتي الحظر تنفيذا لقرار محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، خوفا على المواطنين من تفشي وباء كورونا. وأعرب المحافظ عن تقديره للوعي الكبير الذي أظهره الجميع اليوم، فأسهموا في نجاح قرار حظر التجوال حفاظا على سلامتهم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمن المكلا ينفذ قرار حظر التجوال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.